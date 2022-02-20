شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى ينعى خالد مهدى بعد وفاته فجر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر نادى الانتاج الحربى بقيادة اللواء أشرف عامر بياناً نعى خلاله الراحل خالد مهدى مدير الكرة السابق للنادى الذى غادر عالمنا اليوم، وجاء نص البيان: "ينعى رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادى الإنتاج الحربى الكابتن خالد مهدى الذى وافته المنية فجر اليوم ونسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته و يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وغادر عالمنا منذ قليل خالد مهدى مدير الكرة السابق بالإنتاج الحربى بعد صراع طويل مع المرض، وكشفت شهد خالد مهدى، ابنة مدير الكرة الراحل، أن والدها يعانى من مرض وأزمات صحية منذ 12 عاما، بخلاف استئصاله الطحال قبل 25 عاما.

وفى وقت سابق، كشف خالد مهدي مدير الكرةعن لفتة إنسانية قام بها محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في محنة مرضه ، وقال مهدي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "النجوم في رمضان" عبر إذاعة الشباب والرياضة المصرية: "علاقتي بمحمد صلاح علاقة قوية على المستوى الأسري وليس العمل فقط، وعرض عليا السفر لإنجلترا بطائرة خاصة للعلاج هناك".

وأضاف، "وحابب أشكر هاني أبو ريدة ومسؤولي الإنتاج الحربي وجمال علام وأحمد مجاهد وكل رموز الوسط الكروي الذين بادروا بالإطمئنان على صحتي ومساعدة أسرتي والوقوف لجوارهم".