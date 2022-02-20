شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ينتظر عودة حمد إبراهيم من زامبيا لتوقيع عقود تدريب الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولى النادى الإسماعيلى عودة حمد إبراهيم المدرب العام لبيراميدز من زامبيا حيث يواجه الفريق السماوى نظيره زاناكو الزامبى بالكونفدرالية والمقرر لها اليوم الأحد بالكونفدرالية، وذلك لعقد جلسة مع المدرب لتوقيع عقود توليه تدريب الدراويش خلفاً للأرجنتينى خوان براون الذى رحل عن منصبه خلال الساعات الاخيرة.

ويعقد مجلس إدارة النادى الإسماعيلى اجتماعاً اليوم الاحد لمناقشة ملف التعاقد مع حمد إبراهيم على أن يتم الاعلان بشكل رسمى غداً الاثنين عقب وصول حمد إبراهيم للإسماعيلية.

استقر مجلس إدارة النادى الاسماعيلى على تعيين حمد إبراهيم المدرب العام لنادى بيراميدز ونجم القلعة الصفراء الاسبق مديراً فنياً للدراويش خلفاً للإرجنتينى خوان براون الذى رحل عن منصبه عقب الخسارة من بيراميدز ، وترك المجلس للمدرب حرية اختيار جهازه المعاون بالكامل فيما تم الاستقرار على تعيين القيصر حسنى عبد ربه رئيساً لجهاز الكرة بالنادى الاصفر.

قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، تكليف أشرف خضر ومحمد حمص بقيادة تدريبات الفريق يومى الجمعة والسبت لحين إعلان التعاقد مع الجهاز الفني الجديد.