شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة خالد مهدى مدير الكرة السابق بالإنتاج الحربى بعد صراع مع المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر عالمنا منذ قليل خالد مهدى مدير الكرة السابق بالانتاج الحربى بعد صراع طويل مع المرض، وكشفت شهد خالد مهدى، ابنة مدير الكرة الراحل، أن والدها يعانى من مرض وأزمات صحية منذ 12 عاما، بخلاف استئصاله الطحال قبل 25 عاما.

وفى وقت سابق، كشف خالد مهدي مدير الكرةعن لفتة إنسانية قام بها محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في محنة مرضه ، وقال مهدي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "النجوم في رمضان" عبر إذاعة الشباب والرياضة المصرية: "علاقتي بمحمد صلاح علاقة قوية على المستوى الأسري وليس العمل فقط، وعرض عليا السفر لإنجلترا بطائرة خاصة للعلاج هناك".

وأضاف: "وحابب أشكر هاني أبو ريدة ومسؤولي الإنتاج الحربي وجمال علام وأحمد مجاهد وكل رموز الوسط الكروي الذين بادروا بالإطمئنان على صحتي ومساعدة أسرتي والوقوف لجوارهم".