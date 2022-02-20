شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطالب أميان الفرنسى بإرسال عرض رسمى لشراء أليو بادجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب مسئولي النادى الأهلى من نظرائهم في نادى أميان الفرنسي إرسال عرض رسمي لضم المهاجم السنغالى أليو بادجى لاعب الأول المُعار للأخير بشكل نهائي بعد انتهاء الإعارة في يونيو المقبل، ويرغب النادي الفرنسي فى الحصول على خدمات المهاجم السنغالي بشكل نهائي بعدما تألق اللاعب وظهر بشكل جيد مع ناديه الموسم الجارى.

وشهدت الأيام الماضية بدء رحلة المفاوضات بين النادي الفرنسي والأهلي لتفعيل عقد الإعارة إلى بيع نهائي قبل أن يطلب مسئولو القلعة الحمراء عرض رسمي لعرضه على مجلس الإدارة ، ووافق الأهلي على إعارة بادجي إلى إميان مقابل 400 ألف دولار مع وضع بند أحقية النادي الفرنسي في شراء اللاعب مقابل دفع مليون و800 ألف دولار بعد انتهاء الإعارة.

ويرغب النادي الفرنسي في تقليل المقابل المالي الموجود في عقد الإعارة ويتشاور مع الأهلي حول هذا الأمر،وتعاقد الأهلي في يناير 2020 مع بادجي من رابيد فيينا النمساوي مقابل 2 مليون دولار.

ويقدم بادجى مستويات مميزة فى دوري الدرجة الثانية هذا الموسم، وأصبح رابع هدافي المسابقة بتسجيله 10 أهداف فى 16 مباراة احتل بها المركز الرابع فى جدول ترتيب الهدافين.