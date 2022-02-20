تعرف على مشوار بيراميدز فى الكونفدرالية قبل مواجهة زاناكو

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق بيراميدز فى الثالثة عصر اليوم، الأحد، ضيفاً على زاناكو الزامبي، فى الجولة الثانية من دور المجموعات فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية، ويدخل بيراميدز المباراة فى صدارة المجموعة الأولى بـ3 نقاط بالتساوى مع الصفاقسى التونسى صاحب المركز الثاني، ويليه الأهلى الليبى وزاناكو بدون أى نقاط.

ويسعى إيهاب جلال لقيادة بيراميدز فى العودة من الأراضى الزامبية بالثلاث نقاط من أجل الاستمرار فى صدارة مجموعته والاقتراب خطوة لخطف إحدى بطاقتى التأهل مبكرا قبل الصدام القوى مع الصفاقسى فى الجولة الثالثة والرابعة.

وتمكن نادى بيراميدز من خطف بطاقة التأهل إلى دور المجموعات بعدما تقابل مع نادى عزام يونايتد خلال مواجهات الدور الـ32، فرض التعادل السلبى كلمته على لقاء الذهاب على ملعب الفريق المضيف عزام يونايتد، بينما إنتهى لقاء الإياب بفوز بيراميدز بهدف نظيف أحرزه المدافع على جبر على ملعب الدفاع الجوي.

واستكمل نادى بيراميدز انتصاراته فى دور الـ32 مكرر، حيث تقابل مع نادى مانيما يونيون وفاز عليه فى مباراتين الذهاب والإياب، فى لقاء الذهاب على استاد الشهداء سجل محمود وادى هدف المباراة الوحيد ليعطى الأفضلية لبيراميدز قبل لقاء الإياب، وخلال موقعة العودة على ملعب الدفاع الجوى نجح إبراهيم عادل من وضع بيراميدز فى المقدمة لينهى اللقاء بهدف دون رد.

وأخيراً فاز بيراميدز على أهلى طرابلس فى مستهل مشواره بدور المجموعات بنتيجة 2/1، فى اللقاء الذى جمع الفريقين بالقاهرة الأسبوع الماضي.