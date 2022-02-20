شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف يعود لدفاع الأهلي أمام المقاصة بدلا من ياسر إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي إعادة أيمن اشرف لاعب الفريق للتشكيل الأساسي خلال مباراة المقاصة بالدوري بجوار محمد عبد المنعم، على أن يجلس ياسر إبرهيم على دكة البدلاء.

وشارك ياسر إبراهيم أساسياً في مباريات الأهلي الأخيرة ، وسجل هدفين من رباعية الاهلي في الهلال السعودي بمونديال الأندية.

وغاب أيمن اشرف عن مباراتي الأهلي الأخيرتين أمام الهلال السعودي بمونديال الأندية والهلال السوداني ببطولة أفريقيا للإيقاف.

وغاب أيمن أشرف عن مباراتي الأهلي أمام بطلا السعودية والهلال بسبب تعرضه للطرد في مباراة بالميراس البرازيلي بنصف نهائي كأس العالم للأندية، والتي انتهت بخسارة الأهلي بثنائية نظيفة، فقد تم إشهار الكارت الأحمر في وجه ايمن أشرف مباشرةً، وتم سريان عقوبه الطرد على البطولة العالمية وكذلك البطولة القارية.

وفاز الأهلي على الهلال السعودي برباعية نظيفة وحصد المركز الثالث للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه ، قبل أن يتعادل مع الهلال السوداني أول أمس، الجمعة بالخرطوم في الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.

ويبدأ الأهلي عصر غداً الاستعداد لمواجهة المقاصة في الدوري المصري والمقرر لها الثامنة من مساء بعد غد أ الثلاثاء، بإستاد الاهلي والسلام.