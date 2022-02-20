شكرا لقرائتكم خبر عن جاهزية إسلام صلاح وكريم العراقى وحسن على قبل مباراة المصرى ومازيمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الفحوصات الطبية الأخيرة التى خضع لها ثلاثي المصري "حسن علي، كريم العراقي وإسلام صلاح" تعافي اللاعبين الثلاثة من الإصابة التى أبعدتهم فى وقت سابق عن المشاركة مع الفريق البورسعيدي أمام سيراميكا بمسابقة الدوري العام.

وكان كريم العراقى قد شعر ببعض الإجهاد في العضلة الأمامية، فيما تم تشخيص حسن علي وإسلام صلاح بشد عضلي من الدرجة الأولى وذلك خلال مشاركتهما فى مباراة فاركو الودية قبل مواجهة القطن الكاميروني

ويستضيف النادي المصري نظيره مازيمبي الكونغولي، اليوم الأحد، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين بمنافسات الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في نسختها التاسعة عشر، حيث يطمح الفريق البورسعيدي إلى استغلال عامل الأرض والجمهور وانتزاع صدارة المجموعة التي يهيمن عليها بطل الكونغو.

تقام مباراة المصري ومازيمبي على استاد برج العرب بالإسكندرية فى السادسة مساء اليوم الأحد.

ويتصدر مازيمبي الكونغولي المجموعة الثالثة بعدما حقق الفوز على مواطنه أوثو ديو بهدف نظيف، مستهلا مشواره بدور المجموعات بالكونفدرالية الافريقية بانتصار وضعه في الصدارة، بينما تعادل المصري البورسعيدي سلبيا أمام مضيفه القطن الكاميرونى على ملعب ملعب "رومدي أدجيا"، ليحتل المركز الثاني في مجموعته.

من جانبه طالب معين الشعباني مدرب النادي المصري، لاعبي الفريق، بضرورة تحقيق الفوز لانتزاع صدارة المجموعة محذراً من استقبال أي أهداف في الدقائق الأول تضع اللاعبين تحت ضغط طوال أحداث اللقاء، وعلى الجانب الآخر، وصلت بعثة فريق مازيمبي إلى القاهرة مساء الخميس الماضي استعداداً للقاء وضمت البعثة 40 فرداً من لاعبين وجهاز فني وإداري.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" إدارة مباراة المصرى وضيفه فريق مازيمبى الكونغولى إلى طاقم تحكيم دولى ليبى يقوده حكم الساحة معتز الشلماني، ومعه كل من باسم سيف النصر "مساعد حكم أول" ووحيد الجحاوى "مساعد حكم ثاني"، بالإضافة إلى الحكم الرابع عبد الواحد حرويدة.