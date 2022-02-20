بيراميدز يحل ضيفا على زاناكو الزامبى اليوم فى الكونفدرالية

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القاهرة - سامية سيد - يحل نادى بيراميدز في الثالثة عصر اليوم الأحد، ضيفا على زاناكو الزامبي، فى إطار الجولة الثانية من دور المجموعات فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

يدخل بيراميدز المباراة في صدارة المجموعة الأولى بـ3 نقاط بالتساوي مع الصفاقسي التونسي صاحب المركز الثاني، ويليه الأهلي الليبي وزاناكو بدون أي نقاط.

وحقق بيراميدز الفوز على أهلي طرابلس الليبي بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى، في الوقت الذى سقط فيه زاناكو الزامبى أمام الصفاقسى في نفس الجولة.

ويسعى إيهاب جلال إلى قيادة بيراميدز في العودة من الأراضى الزامبية بالثلاث نقاط من أجل الاستمرار في صدارة مجموعته والاقتراب خطوة لخطف إحدى بطاقتى التأهل مبكرا قبل الصدام القوى مع الصفاقسى في الجولة الثالثة والرابعة.

ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: محمد حمدي، أسامة جلال، أحمد سامي، أحمد فتحي

خط الوسط: وليد الكرتي، نبيل دونجا، عبدالله السعيد، إسلام عيسى، إبراهيم عادل

خط الهجوم: فاجري لاكاي