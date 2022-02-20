شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقرر عزل أحمد سيد زيزو وبقاءه فى أنجولا بعد إيجابية مسحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر نادى الزمالك عزل أحمد سيد زيزو، جناح فريق الكرة الأول فى أنجولا وعدم عودة اللاعب مع بعثة الفريق التى وصلت إلى القاهرة صباح اليوم، الأحد، عقب الانتهاء من مواجهة فريق ساجرادا، بسبب إيجابية مسحة كورونا.

ويتواجد حاليًا أحمد سيد زيزو فى أنجولا برفقة أحد أفراد الجهاز الطبى والإدارى، حتى تتحول مسحته إلى سلبية ويتمكن من العودة إلى القاهرة.

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى القاهرة فى الثامنة إلا الربع صباح اليوم قادمة من أنجولا بعد خوض مباراة ساجرادا الأنجولي فى الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، منح اللاعبين راحة اليوم قبل بدء الاستعدادات للقاء الوداد المغربي المقرر له السبت المقبل فى الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تعادل سلبيا أمام ساجرادا الأنجولي، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد 11 نوفمبر في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ورفع الأبيض رصيده إلى نقطتين يحتل بهما المركز الثالث في المجموعة في حين حصد ساجرادا على أول نقطة ليحتل المركز الأخير.