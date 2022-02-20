شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يستضيف مازيمبي فى مهمة انتزاع صدارة المجموعة الثالثة بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف استاد برج العرب بالإسكندرية في تمام السادسة مساء اليوم الأحد على مباراة المصري ومازيمبي الكونغولي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين بمنافسات الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في نسختها التاسعة عشر، حيث يطمح الفريق البورسعيدي إلى استغلال عامل الأرض والجمهور وانتزاع صدارة المجموعة التي يهيمن عليها بطل الكونغو.

ويتصدر مازيمبي الكونغولي المجموعة الثالثة بعدما حقق الفوز على مواطنه أوثو ديو بهدف نظيف، مستهلا مشواره بدور المجموعات بالكونفدرالية الافريقية بانتصار وضعه في الصدارة، بينما تعادل المصري البورسعيدي سلبيا أمام مضيفه القطن الكاميرونى على ملعب ملعب "رومدي أدجيا"، ليحتل المركز الثاني في مجموعته.

من جانبه طالب معين الشعباني مدرب النادي المصري، لاعبي الفريق، بضرورة تحقيق الفوز لانتزاع صدارة المجموعة محذراً من استقبال أي أهداف في الدقائق الأول تضع اللاعبين تحت ضغط طوال أحداث اللقاء، وعلى الجانب الآخر، وصلت بعثة فريق مازيمبي إلى القاهرة مساء الخميس الماضي استعداداً للقاء وضمت البعثة 40 فرداً من لاعبين وجهاز فني وإداري.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" إدارة مباراة المصرى وضيفه فريق مازيمبى الكونغولى إلى طاقم تحكيم دولى ليبى يقوده حكم الساحة معتز الشلماني، ومعه كل من باسم سيف النصر "مساعد حكم أول" ووحيد الجحاوى "مساعد حكم ثاني"، بالإضافة إلى الحكم الرابع عبد الواحد حرويدة.

و تلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطرها من خلاله بموافقة الجهات المعنية على حضور خمسة آلاف مشجع لمباراة مازيمبي، وأكد اتحاد الكرة في خطابة على أن يكون حجز تذاكر المباراة من خلال منظومة تذكرتي وذلك بعد استيفاء كافة اجراءات التسجيل واستخراج بطاقة المشجع والحصول على تذكرة المباراة، علمًا بأن الجهات المعنية تمنع تمامًا دخول المباريات لغير المشجعين الحاصلين على بطاقة المشجع وتذكرة المباراة وفقًا لمنظومة تذكرتي.

ومن المتوقع أن يبدأ النادي المصري اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: أحمد مسعود، خط الظهر: كريم العراقي، ياسر حامد، هيثم العيوني، أحمد شديد، وسط الملعب: فريد شوقي، إلياس الجلاصي، عمرو موسى، محمد جريندو، محمد عنتر، وفي الهجوم:عمرو مرعي.