آخر كلام.. معسكر المنتخب ينطلق 20 مارس بالقاهرة استعدادا لمباراتى السنغال

القاهرة - سامية سيد - قرر كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، انطلاق معسكر الفراعنة يوم 20 مارس المقبل استعدادا لمباراتى السنغال يومى 25 و29 من نفس الشهر فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر.

كما تقرر بشكل نهائى انطلاق المعسكر فى القاهرة حيث تقام المباراة بشكل رسمى على ستاد القاهرة الدولى، وينتظر اتحاد الكرة قرار الجهات الأمنية لتحديد الأعداد النهائية للجماهير.

على صعيد متصل، تواصل أعضاء الجهاز الفنى لمنتخب مصر، مع كارلوس كيروش المدير الفنى للاستفسار عن حقيقة اهتمامه بضم لاعب وسط بوروسيا دورتموند الألماني "سيبرايل ماكريكيس"، لتمثيل منتخب مصر فى مباراتىّ السنغال بتصفيات كأس العالم.

وأوضح مسئولو منتخب مصر أن كيروش لم يطلب أى شئ بخصوص إجراءات ضم اللاعب للمعسكر المقبل فى ظل عدم امتلاكه ما يثبت جنسيته المصرية، وهذه الإجراءات تحتاج لوقت طويل، لذا تأكد عن دخول اللاعب فى الحسابات الفترة المقبلة.

ويجيد سيبرايل ماكريكيس اللعب فى ثلاثة مراكز فى خط الوسط وهي 6 و 8 و 10، ولعب سيبرايل فى خط الوسط لمنتخب لاتفيا تحت 19 عاما .

سبرايل ماكريكيس، محترف من أصول مصرية فى ألمانيا، ولد فى 10 مايو من عام 2000، ويلعب في فريق دورتموند الألماني تحت 23 عاما، بمركز صانع الألعاب، وترجع أصول اللاعب المصرية لعائلة والده، وسبق له تمثيل منتخب لاتڤيا تحت 19 عاما في 5 مباريات.