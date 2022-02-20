شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يترقب موافقة الأمن على حضور الجمهور مباراة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو النادي الأهلي وصول الموافقة الرسمية من الجهات الأمنية على الطلب الذي تقدم به النادي مؤخراً لحضور جماهير مباراة الفريق أمام صن داونز الجنوب أفريقي ببطولة أفريقيا.

وكان الأهلي قد أرسل خطاباً رسمياً للجهات الأمنية يطلب فيه حضور الجمهور مباراة المارد الحمر أمام صن داونز المقرر لها التاسعة من مساء السبت المقثبل.

ووافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على نقل مباراة الأهلي وصن داونز من استاد الأهلي والسلام إلى استاد القاهرة.

وتعادل الأهلي مع الهلال السوداني الجمعة الماضية، بالخرطوم في الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن الكاف كان قد قرر تأجيل الجولة الأولى للأهلي في دور المجموعات حيث كان مُقرراً لها 11 أو 12 فبراير الجاري أمام المريخ السوداني وتم تأجيلها إلى 5 مارس المقبل بسبب مشاركة الاهلي في مونديال الأندية الأخير بالأمارات الذي حصد فيه الاهلي الميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخ النادي.