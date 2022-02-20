شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تعود إلى القاهرة بعد التعادل مع ساجرادا فى أنجولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى القاهرة في الثامنة إلا ربع صباح اليوم قادمة من أنجولا بعد خوض مباراة ساجرادا الأنجولي في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق منح اللاعبين راحة اليوم قبل بدء الاستعدادات للقاء الوداد المغربي المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تعادل سلبيا أمام ساجرادا الأنجولي، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد 11 نوفمبر في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ورفع الأبيض رصيده إلى نقطتين يحتل بهما المركز الثالث في المجموعة في حين حصد ساجرادا على أول نقطة ليحتل المركز الأخير.