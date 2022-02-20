قبل رحلة المغرب.. بعثة الزمالك تصل إلى القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

وصلت بعثة الزمالك إلى القاهرة صباح اليوم الأحد قادمة من أنجولا بعد خوض مباراة ساجرادا الأنجولي في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2021/2022.

وكان الزمالك تعادل سلبيا أمام ساجرادا الأنجولي في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد 11 نوفمبر، ليصبح هذا التعادل هو الثاني للأبيض بعدما تعادل على أرضه مع بترو أتلتيكو الأنجولي (2-2).

وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، منح اللاعبين راحة اليوم الأحد قبل بدء الاستعدادات للقاء الوداد المغربي المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ومن المقرر أن يبدأ الزمالك استعداداته للوداد على ملعب "عبداللطيف أبو رجيلة" بمقر النادي في ميت عقبة بدءً من غد الإثنين، قبل أن يشد الرحال إلى المغرب بحثا عن حصد الثلاث نقاط.

يُذكر أن بترو أتلتيكو الأنجولي يحتل صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، ويأتي الوداد في المركز الثاني برصيد 3 نقاط ويليه الزمالك ثالثا بنقطتين، بينما يتذيل ساجرادا ترتيب المجموعة بنقطة وحيدة.