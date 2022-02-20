أحمد مرتضى يتحدث عن.. إقالة كارتيرون.. شروط التجديد للاعبين.. وأزمة كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن البعض طالبهم بإقالة باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأبيض، مضيفًا أن هناك شرطين لتجديد عقود اللاعبين.

وتعادل الزمالك أمس السبت أمام ساجرادا اسبيرانسا الأنجولي بنتيجة 0-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، بعدما تعادل إيجابيا أمام بترو أتلتيكو في مباراة الجولة الأولى التي أقيمت بالقاهرة بنتيجة 2-2.

وخلال تصريحات هاتفية لبرنامج "ملعب البلدوزر" المذاع عبر فضائية "الشمس"، قال أحمد مرتضى: "نحن كإدارة نتعلم من أخطائنا، البعض طالبنا بإقالة كارتيرون لكن هذا ليس التوقيت المناسب".

وأضاف: "الحساب له وقت، لكن في الوقت الحالي نثق في الجهاز الفني واللاعبين، الدعم لا يكون وقت الفوز فقط ولا يقتصر على الجانب المعنوي فقط".

وتابع: "دعمنا اللاعبين ماليا خلال الفترة الماضية، وتم صرف جزء من المستحقات، على أن يحصلوا على دفعة أخرى قريبا".

وواصل: "التعادل خارج الأرض ليس بالنتيجة السيئة، الأهلي تعادل قبلنا وفرق كبيرة أخرى، التعويض موجود إن شاء الله".

وبسؤاله عن المديونيات، أجاب: "نجحنا في غلق معظم القضايا المفتوحة لدى الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، وسددنا جزء من المديونيات سواء للاعبين أو مدربين مثل جروس واتشمبيونج.. حوالي 50 مليون جنيه".

وعن ملف كهربا، قال: "آخر حكم صدر في قضية اللاعب كان في الوقت الذي كنا نتواجد فيه على رأس مجلس إدارة النادي بأحقيتنا في الحصول على تعويض بقيمة 35 مليون جنيه بعد ثبوت فسخ اللاعب لعقده بدون سبب، لكن كهربا استأنف على الحكم وهذا حقه، ثم علمنا أن هناك تلاعب في الأوراق المقدمة للفيفا لذلك دعمنا المحامي الخاص بنا بالأوراق المطلوبة وفي انتظار الحكم".

وردا على تجديد عقود اللاعبين خلال الفترة المقبلة، قال أحمد مرتضى: "(الزمالك معاه فلوس يقدر يشتري أي لاعب أو يجدد لأي لاعب).. ننتظر فقط الوقت المناسب للتجديد ومعرفة اللاعب المطلوب من الناحية الفنية".

وأوضح: "هناك 8-9 لاعبين بحاجة لتجديد عقودهم في فريق كرة القدم، 10 لاعبين في فريق اليد، 8 لاعبين في فريق السلة، ملف تجديدات كبير جدا وقد تصل قيمة التجديد للاعبين إلى 300 مليون جنيه".

وأردف: "اشتغلنا 7 سنين من قبل في مجلس الزمالك، أعتقد أننا قدمنا أداء جيد، قدمنا أكثر من لاعب للمنتخب في كل الألعاب، من كوّن فريق في 2014 و 2018 قادر على تكوين فريق جديد".

وأتم: "أقول للجماهير نحن نشعر بكم، لدينا مباراة هامة أمام الوداد المغربي، ان شاء الله نقدر نكسب ويتأهل الزمالك من المجموعات".

جدير بالذكر أن الزمالك يشارك في المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا التي تضم كل من الوداد، بترو أتلتيكو الأنجولي وساجرادا الأنجولي.