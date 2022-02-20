مباريات الأحد.. المصري وبيراميدز بالكونفدرالية.. وبرشلونة يواجه فالنسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

عشاق كرة القدم على موعد اليوم مع عدد من المباريات الهامة في بطولة الكونفدرالية الدوريات الأوروبية، والتي يأتي أبرزها اللقاء الذي سيجمع بين برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني.

ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد كالتالي:

الكونفدرالية

15:00.. زاناكو وبيراميدز beIN Sports HD 3.

18:00.. المصري ومازيمبي beIN Sports HD 3.

16:00.. ليدز يونايتد ومانشستر يونايتد.. beIN Sports 1 HD Premium.

18:30.. وولفرهامبتون وليستر سيتي.. beIN Sports 1 HD Premium.

الدوري الإسباني

15:00.. إسبانيول وإشبيلية.. beIN Sports HD 1.

17:15.. فالنسيا وبرشلونة.. beIN Sports HD 1.

19:30.. ريال بيتيس وريال مايوركا.. beIN Sports HD 1.

22:00.. أتلتيك بيلباو وريال سوسييداد.. beIN Sports HD 1.

13:30.. فيورنتينا وأتلانتا.

16:00.. فينيزيا وجنوى.

19:00.. إنتر ميلان وساسولو.

21:45.. أودينيزي ولاتسيو.

الدوري الألماني

16:30.. بايرن ميونيخ وجروتر فيورث.

18:30.. بوروسيا دورتموند وبوروسيا مونشنغلادباخ.

20:30.. هيرتا برلين ولايبزيج.

الدوري التركي

12:30.. غازي عنتاب وأضنة ديمرسبور.

15:00.. ألانيا سبور وطرابزون سبور.

15:00.. فاتح قرا جمرك وسيفاس سبور.

18:00.. فنربخشة وهاتاي سبور.