الخليج 365 يوضح.. هل يشارك الشناوي وتاو في مباراتي المقاصة وصنداونز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الحكيم طه:

يخوض الفريق الأول بالنادي الأهلي مرانه الوحيد والأخير غداً الاثنين باستاد مختار التتش قبل مواجهة مصر المقاصة المقرر لها مساء الثلاثاء ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويعاني الفريق الأحمر من غيابات بالجملة بين صفوفه بسبب الإصابات.

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "محمد الشناوي سيشارك في المران الجماعي بشكل تدريجي بدءاً من الغد ومن الممكن أن يدخل ضمن قائمة الفريق الأحمر أمام مصر المقاصة".

وأضاف: "قد يتواجد الشناوي ضمن قائمة الفريق أمام مصر المقاصة وربما يمنحه الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني بعض الوقت قبل نهاية المباراة وسيكون جاهز بشكل كامل لمواجهة صنداونز المقرر لها السبت المقبل باستاد القاهرة".

وأوضح: "أما الجنوب أفريقي بيرسي تاو الجناح الأيمن للفريق والذي يعاني من إصابة بسبب العضلة الأمامية لن يتواجد أمام مصر المقاصة وربما يتواجد ضمن قائمة الفريق أمام صنداونز لكنه لن يشارك كأساسي".

ويلتقي الأهلي الثلاثاء مع المقاصة بالدوري ثم مع صنداونز السبت المقبل في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولي بدوري أبطال أفريقيا.