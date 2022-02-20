نجوم التنس يخطفون الأنظار في مباراة ودية في إكسبو 2020 دبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أثار 4 من أبرز لاعبي التنس إعجاب الجمهور في مباراة ودية ضمن أسبوع إكسبو 2020 دبي للتنس، الذي انطلق السبت ويستمر حتى 20 فبراير.



وتنافس اللاعب الأمريكي جون ماكنرو، الحاصل على 77 لقبا في الفئة الفردية، مع نظيره الهولندي ريتشارد كرايتشك (20 لقبا منها 17 في الفئة الفردية و3 في الفئة المزدوجة)، ضد البريطاني الكندي جريج روسيدسكي (حامل 18 لقبا منها 15 في الفئة الفردية، و3 في المزدوجة) والأسترالي مارك فيليبوسيس (14 لقباً منها 11 في الفئة الفردية، و3 في المزدوجة).

وانتهت المنافسة بفوز فريق روسيدسكي وفيليبوسيس بنتيجة 4-6 و 6-4 و10-7 خلال ساعة واحدة و20 دقيقة و15 ثانية.

عقب ذلك، قدم المهندس أحمد الخطيب رئيس التطوير والتسليم العقاري في إكسبو 2020 دبي، الجوائز للفائزين والهدايا التذكارية للنجوم الـ4 على مشاركتهم المميزة.

وبعد انتهاء المنافسة، عبّر النجوم عن سعادتهم بلقائهم ولعبهم التنس مع بعضهم فضلا عن لقاء جمهورهم من مختلف بقاع الأرض في أسبوع إكسبو 2020 دبي.

يُتاح حضور المباريات لزوار إكسبو 2020 دبي في "إكسبو سبورتس أرينا" في منطقة التنقل، وهو مكان متعدد الأغراض يستضيف مجموعة كبيرة ومثيرة من الفعاليات الرياضية وجلسات اللياقة البدنية، ويقع خلف حديقة اليوبيل مباشرة.