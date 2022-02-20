شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يربط الإفراج عن المستحقات المجمدة بتحسن النتائج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربط مجلس إدارة النادى الإسماعيلى قرار الافراج عن المستحقات المالية المجمدة لفريق الكرة بتحسن النتائج خلال الفترة المقبلة وتصحيح مسار الدراويش بجدول الدوري ، وقرر مجلس الإسماعيلى إيقاف مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بجانب توقيع عقوبة مالية، بسبب سوء نتائج الفريق خلال الآونة الأخيرة ضمن منافسات الدوري العام.

يأتي هذا القرار لإرساء مبدأ الثواب والعقاب داخل الفريق خاصة أن إدارة النادي حرصت علي تقديم كل الدعم للاعبين بعد التأهل إلى نصف نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة بالإضافة إلى رصد مكافآة مضاعفة لتحسين نتائج الدراويش خلال المسابقة المحلية.

وحصد الإسماعيلى ثلاثة نقاط من 9 مباريات خاضها بمسابقة الدوري حيث خسر 6 لقاءات وتعادل في ثلاثة مواجهات ولم يحقق الفوز وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه 13 هدفاً ويتطلع الدراويش لتحقيق الفوز الأول في المسابقة عندما يلاقى نظيره الجونة الأربعاء المقبل بالجولة العاشرة للهروب من مراكز القاع متسلحاً بالصفقات الجديدة التي أبرمها في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.