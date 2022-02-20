الامارات | خيبة عربية في ثاني جولات أبطال إفريقيا.. خسارة وخمس تعادلات وفوز واحد

شكرا لقرائتكم خبر عن خيبة عربية في ثاني جولات أبطال إفريقيا.. خسارة وخمس تعادلات وفوز واحد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خيبت الاندية العربية الامال أمس بعد ختام الجولة الثانية لدور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بخسارة الوداد البيضاوي المغربي أمام مضيفه بترو أتلتيكو الانغولي 1-2، وسقوط خمسة أندية أخرى في فخ التعادل. وتعادل المريخ السوداني مع صنداونز الجنوب إفريقي صفر-صفر، والزمالك المصري مع مضيفه ساغرادا إسبيرانسا الأنغولي بالنتيجة ذاتها، وشباب بلوزداد الجزائري مع الترجي التونسي 1-1، والنجم الساحلي التونسي مع جوانينغ غالاكسي البوستواني بالنتيجة ذاتها.

وكان الاهلي المصري حامل اللقب تعادل مع مضيفه الهلال السوداني صفر-صفر، فيما كان الرجاء البيضاوي المغربي الفريق العربي الوحيد الذي حقق الانتصار في هذه الجولة عندما تغلب على جاره ومضيفه وفاق سطيف 1-صفر الجمعة أيضا.

وفشل الوداد في متابعة انتصاراته وتعرض للخسارة أمام بترو أتلتيكو 1-2 ضمن منافسات المجموعة الرابعة، ولم يستفد الزمالك من تعثره قبل مواجهتهما الأسبوع المقبل في الجولة الثالثة، فتعادل مع مضيفه ساغرادا إسبرانسا بطل أنغولا سلباً في لواندا أيضاً. وكان "وداد الأمة" يمني نفسه بالعودة بالفوز من أرض الفريق الانغولي ليكون الثاني توالياً بعد فوزه على ساغرادا بثلاثية نظيفة، إلا أن الفريق المضيف واصل مفاجآته بفضل تشكيلته القوية المدعمة بمجموعة من اللاعبين البرازيليين أبرزهم غليسون وجاريدي والهداف تياغو أزولاو.

ورفع بترو رصيده الى اربع نقاط وانتزع الصدارة بعدما تعادل مع الزمالك في افتتاح مشواره 2-2 في القاهرة، فيما تجمد رصيد الوداد عند ثلاث نقاط وتراجع الى المركز الثاني امام الزمالك (نقطتان) وساغرادا (نقطة وحيدة).

جولة سلبية

وفي المجموعة الأولى، سيطر التعادل السلبي على مواجهة المريخ وضيفه صنداونز على ملعب النادي الأهلي في القاهرة الذي يعتمده الفريق السوداني أرضاً له. وتصدر صنداونز الترتيب بأربع نقاط بفارق نقطة واحدة أمام الأهلي والهلال والمريخ، علما بان الاخير والفريق المصري يملكان مباراة مؤجلة من الجولة الأولى. ودانت الأفضلية للضيوف، وسدد خوليسو موداو المنفرد الكرة فوق المرمى (14).

وفرض التعادل الايجابي نفسه على القمة المغاربية بين الترجي ومضيفه شباب بلوزداد ضمن المجموعة الثالثة. وتصدر الترجي برصيد اربع نقاط أمام النجم الساحلي (2) وبلوزداد (2) وغالاكسي بنقطة واحدة. وفي المجموعة ذاتها، فرط النجم الساحلي بفوز خارج أرضه إذ تقدم على مضيفه جوانينغ غالاكسي بهدف للعاجي سليمان كوليبالي (14) حتى الوقت بدل الضائع قبل أن تتلقى شباكه هدف التعادل 1-1.

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