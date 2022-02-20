تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تقام مساء اليوم الأحد 20 فبراير/ شباط 2022، عدة مباريات هامة في الدوريات الأوروبية.



وتستكمل مساء الأحد، منافسات مباريات في الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي والألماني، فضلا عن لقاءات بمسابقة الكونفدرالية الأفريقية.

يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفا على نظيره ليدز يونايتد بملعب "إيلاند رود"، ضمن لقاءات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق المباراة في تمام الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساء بتوقيت أبوظبي والرابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وسيتم إذاعة اللقاء على الهواء مباشرة عبر القناة الرئيسية "بي إن سبورتس بريميوم 1".

يواجه اسبانيول فريق إشبيلية، وصيف ترتيب الدوري الإسباني، وذلك في الجولة 25 من المسابقة.

المباراة ستقام في تمام الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساء بتوقيت أبوظبي والرابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتبث المباراة بين الفريقين على الهواء مباشرة عبر قناة "بي إن سبورتس 1".

يخوض برشلونة مواجهة نارية مع مضيفه فالنسيا في ملعب "ميستايا"، في إطار منافسات الجولة 25 من الدوري الإسباني.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 6.15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 7.15 مساء بتوقيت أبوظبي و5.15 مساء بتوقيت القاهرة.

وتنقل شبكة "بي إن سبورتس" مباراة فالنسيا وبرشلونة عبر قناة "بي إن سبورتس 1".

يستضيف فريق إنتر ميلان نظيره ساسولو في إطار الجولة الـ26 من الدوري الإيطالي بملعب "جوزيبي مياتزا".

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساء بتوقيت أبوظبي والسابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة إنتر ميلان وساسولو عبر القناة الرسمية لرابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم على موقع "يوتيوب".

يلتقي فريق بايرن ميونخ مع ضيفه جروتر فيورث في إطار لقاءات الجولة 23 من الدوري الألماني بملعب "أليانز أرينا".

اللقاء سيبدأ في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، السادسة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي والرابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة

ولا توجد قناة عربية تنقل مباراة بايرن ميونخ وجروتر فيورث في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يسعى فريق بيراميدز المصري لمواصلة انتصاراته في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، عندما يواجه نظيره زاناكو الزامبي.

وسيكون موعد المباراة في الساعة الثالثة مساء بتوقيت القاهرة، الرابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساء بتوقيت أبوظبي.

وتبث منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية عبر قنوات "بي إن سبورتس" بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يفتتح الاتحاد الليبي أولى مبارياته في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، حين يلاقي أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي.

وستطلق شارة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء بتوقيت أبوظبي والسادسة مساء بتوقيت طرابلس.

منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية تبث عبر قنوات "بي إن سبورتس" بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يواصل المصري البورسعيدي مسيرته في كأس الكونفدرالية الأفريقية، ساعيا لاعتلاء منصة التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

موعد مباراة المصري ومازيمبي في الكونفدرالية هو السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وتستحوذ قنوات "بي إن سبورتس" على عملية نقل منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2021-2022.

يأمل نهضة بركان المغربي في استعادة لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، الذي توج به للمرة الأولى في تاريخه قبل عامين، حينما يواجه أسيك الإيفواري.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء بتوقيت أبوظبي والخامسة مساء بتوقيت الرباط.

وتستحوذ قنوات "بي إن سبورتس" على بث منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2021-2022.

يحل فريق الصفاقسي التونسي ضيفا ثقيلا على الأهلي طرابلس الليبي، في الجولة الثانية من مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

هذه المباراة تبدأ في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 مساء بتوقيت أبوظبي والتاسعة مساء بتوقيت طرابلس والثامنة مساء بتوقيت تونس.

قنوات "بي إن سبورتس" تستحوذ على بث منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2021-2022.

يواجه فريق شبيبة الساورة، نظيره رويال ليوباردس في الجولة الثانية من دور المجموعات للكونفدرالية.

هذا اللقاء سينطلق في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 مساء بتوقيت أبوظبي والثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

بث المباراة سيكون بشكل حصري على قنوات "بي إن سبورتس" المالكة لحقوق منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية.