شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يجهز بيرسى تاو للظهور أمام مصر المقاصة بعد التعافى من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة بيتسو موسيمانى لاعبه الجنوب افريقى بيرسى تاو للمشاركة في مباراة مصر المقاصة المقبلة بعد تعافيه من الإصابة بمزق في العضلة الأمامية الذى أبعده عن مباريات المارد الأحمر طوال الفترة الماضية.

وأغلق الجهاز الفني للأهلى صفحة مباراة الهلال السودانى التي أقيمت عصر الجمعة بالخرطوم ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى، وبدأ المارد الأحمر الاستعداد لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها الثامنة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد الاهلى والسلام بالجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويتطلع الأهلى لإستعادة نغمة الانتصارات بالدوري بعد التعادل مع فيوتشر بهدف لكل فريق في أخر ظهور بالمسابقة قبل التوقف بسبب كأس الأمم الافريقية ، ويحتل المارد الأحمر المركز الثانى بجدول الدوري برصيد 19 نقطة بعدما خاض 7 مباريات فاز في 6 لقاءات وتعادل في مباراة ولم يهزم وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 7 أهداف في البطولة التي يسعى لإسترداد لقبها الذى خسره الموسم الماضى لصالح الزمالك.