شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لسموحة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل اليوم الأحد، فريق المقاولون العرب، معسكراً مغلقاً بالجبل الأخضر، استعداداً للقاء القادم أمام سموحة والمقرر إقامته غداً الاثنين، ورفع الجهاز الفني للفريق بقيادة محمد عودة درجة التأهب استعدادا للقاء القادم والذي يستضيفه استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في إطار منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري العام.

ورفض الجهاز الفني للمقاولون منح اللاعبين أي راحة عقب التعادل مؤخرا مع غزل المحلة بهدف لمثله في الجولة التاسعة، حيث خاض المقاولون مباراة ودية مساء الأربعاء الماضي أمام مصر المقاصة انتهت بفوز ذئاب الجبل بثلاثية نظيفة، على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وشهد اللقاء تألقا ملحوظا لمحمد سالم مهاجم المقاولون والذي أحرز هدفين خلال اللقاء الودي دعم موقفه في قيادة هجوم المقاولون في المباراة المقبلة بينما سجل أحمد علي الهدف الثالث لذئاب الجبل في شباك المقاصة، وحرص الجهاز الفني على الدفع بالعناصر التي لم تشارك في مباراة غزل المحلة لتجهيز كافة اللاعبين في ظل توالي المباريات بالدوري.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس عشر في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 7 نقاط حصدها ذئاب الجبل بعدما خاضوا 9 مباريات فازوا في مباراة واحدة وتعادلوا في أربع لقاءات أخرى وتلقوا الهزيمة في مثلهم، وسجل لاعبو المقاولون 10 أهداف واستقبلت شباكهم 13 هدفا آخر.