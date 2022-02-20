شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة فاركو بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق طلائع الجيش بقيادة طارق العشرى اليوم الاحد استعداداته لمواجهة فاركو المقرر لها الثامنة مساء غداً الاثنين على ستاد جهاز الرياضة فى إطار منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، حيث يخوض الفريق مرانه الرئيسى على ملعبه ثم يعلن طارق العشرى قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق استعداداً للمباراة التى تمثل عنق زجاجة لفريقه الذى يحتل المركز السادس عشر بجدول الدوري برصيد 6 نقاط بعدما لعب 9 مباريات حقق الفوز فى لقاء وتعادل فى ثلاثة مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه هدفين وتلقت شباكه 11 هدف.

فى سياق أخر، كشف طارق العشري، المدير الفني لطلائع الجيش، أسباب تعثر فريقه في المباريات الأخيرة بالدوري العام، وقال العشري في تصريحات سابقة: "أنا غير قلق على الطلائع نعاني في الناحية الهجومية، نظمنا الفريق بشكل جيد واللاعبين استجابوا بشكل جيد وكأس الرابطة كانت مفيدة لنا وكان لدي أمل بتحقيق نتائج جيدة أمام الجونة والمقاصة وقدمنا أداء جيدا".

وأضاف: "كل موسم انتقالات نعاني من كلام كثير وزن على آذان اللاعبين، خاصة مهند لاشين وبسام والزناري وعلي الفيل وأحمد سمير، وهذا يؤثر كثيراً على تركيز اللاعبين، وفقدنا قدر كبير من القوة الهجومية برحيل منسي وعمرو جمال وعمرو مرعي".

وواصل: "أنهينا الأسبوع التاسع ولعبة الكراسي الموسيقية ستشهد تغييرات كبيرة جداً في جدول الدوري، فاركو في أول الدوري خسروا 3 مباريات متتالية، ثم حصدوا 3 انتصارات متتالية، ولذلك الوقت مبكراً للحكم على الصراع، الأمر قد يتضح مع بداية الدور الثاني بشكل أكبر".

واختتم العشرى: "المباريات القادمة بالنسبة لنا لقاءات كؤوس، نسعى لحصد الثلاث نقاط ولا أفكر سوى في مباراة فاركو المقبلة وهذا ما نقلته للاعبين".