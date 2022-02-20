شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يجهز باهر المحمدى لمواجهة الجونة بعد التعافى من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفني للنادى الإسماعيلى برنامج بدنى لتجهيز باهر المحمدى قائد الفريق للمشاركة في المباريات المقبلة بعد تعافيه من فيروس كورونا الذى أبعده عن المشاركة مع الدراويش في مباراة بيراميدز الأخيرة بالدوري والتي خسرها الفريق الأصفر بهدف دون رد.

وشارك قائد الدراويش هذا الموسم فى 12 مباراة "7 بمسابقة الدورى العام و5 بكأس رابطة الأندية المحترفة" بواقع 1065 دقيقة، وإجمالا شارك باهر المحمدى فى 118 مباراة مع القلعة الصفراء ونجح فى تسجيل ستة أهداف وصنع أربعة أخرى وتلقى 28 إنذارا وكارت أحمر وحيد.