شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يدرس تطبيق سياسة التدوير بالأهلي أمام المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تطبيق سياسة التدوير بين لاعبي الفريق الأحمر خلال مباراتهم القادمة ضد المقاصة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، لتجنيب لاعبيه الإرهاق في ظل خوض مباراة كل 3 أيام خلال الفترة الحالية، سواء في الدوري أو دوري أبطال أفريقيا.

ويخطط الجهاز الفني للأهلي في إراحة أكثر من لاعب في صفوف الفريق الأحمر، مثل علي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد عبد المنعم ومحمد شريف مع الاعتماد على لاعبين آخرين في هذه المواجهة، مثل أيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد محمود وكريم فؤاد ومحمد فخري وحسام حسن ولويس ميكيسوني.

ويستهدف موسيماني إراحة اللاعبين الأساسيين قبل مباراته القادمة ضد صن داونز الجنوب إفريقي في ثالث جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي يرغب خلالها في حصد الثلاث نقاط لضمان تصدر المجموعة الأولى، والتي يتربع على قمتها بطل جنوب إفريقيا برصيد 4 نقاط، مستفيدا من تأجيل مباراة الأهلي الافتتاحية بدور المجموعات ضد المريخ السوداني.

ومنح موسيماني لاعبي الأهلي راحة سلبية لمدة 48، عقب الانتهاء من مواجهة الهلال السوداني والتي انتهت بالتعادل السلبي خشية من تعرض اللاعبين للإرهاق، مكتفيا بخوض الفريق الأحمر مرانا وحيدا قبل مواجهة المقاصة، للحفاظ على لاعبيه قبل المواجهات الحاسمة في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.