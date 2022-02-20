شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدى يجرى جراحة الرباط الصليبى اليوم بالنمسا برفقة أحمد أبو عبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى عمار حمدى لاعب الاهلى اليوم الأحد جراحة الرباط الصليبي تحت إشراف البروفيسور كريستيان فينك في مركز طبى متخصص بالنسما، الذي سبق أن أجرى نفس الجراحة لـ«أكرم توفيق» لاعب الفريق.

وأجري لاعب الأهلي الفحوصات الطبية اللازمة خلال وجوده في النمسا قبل إجراء الجراحة تحت إشراف البروفيسور فينك، الذي يجرى الجراحات لنجوم الدوريات الأوروبية

وتوجه الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، من القاهرة إلى النمسا أمس السبت عقب عودته مع بعثة فريق الكرة من السودان، بعد الانتهاء من مباراة الهلال ،وكان عمار حمدي قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال وجوده مع الأهلي في الإمارات لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية والتي نجح خلالها الفريق في التتويج بالميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخ النادي.