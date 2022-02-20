شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يتوجه اليوم للقاهرة لدخول معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الطلائع بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى فريق فاركو بقيادة مجدى عبد العاطى اليوم الأحد، استعداداته لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها الثامنة مساء غدا الإثنين على استاد جهاز الرياضة فى إطار مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز ، حيث يخوض الفريق مرانه على ملعبه ثم يتوجه للقاهرة لدخول معسكر مغلق هناك استعداداً للمباراة التى يتطلع للفوز بها لمواصلة الزحف نحو المربع الذهبى للمسابقة.

ويحتل فاركو المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعدما لعب 9 مباريات حقق الفوز فى 5 لقاءات وخسر 4 مواجهات ولم يتعادل وسجل لاعبيه 6 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف.

وأكد مجدى عبد العاطى، المدير الفنى لفريق فاركو، أن الفريق واجه صعوبات فى بداية الدورى، لكن تخطاها من مباراة لمباراة، والفوز على إنبى فى الجولة التاسعة منح الفريق دفعة معنوية هائلة.

وأضاف عبد العاطى فى تصريحات سابقة، أن تجارب فيوتشر والبنك الأهلى وفاركو احدثت طفرة فى الدورى تشبه إلى حد كبير إنبى والحرس عندما صعدوا للممتاز.

وعن طموحاته الفترة المقبلة مع الفريق قال أن الهدف هو التواجد فى مركز جيد والمربع الذهبى بالدورى، وليس التهديد بالهبوط، ولكن الاتفاق مع مجلس الإدارة هو الابتعاد عن الهبوط واحتلال مركز جيد بالبطولة خلال الموسم الأول.

وأشار المدير الفنى، إلى أنه يحتاج محمد صبحى بالفريق لكن تفعيل عقده، وطلب من الإدارة تفعيل بند الشراء فى عقده، لكن هذا يرجع إلى مجلس الإدارة، مضيفا أن شيكا حارس الفريق تلقى عرض من الشرقية للدخان بداية الموسم ولكن تم الرفض لأنه حارس كبير ونحتاجه للفريق.