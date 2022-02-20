شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة المصري ومازيمبي فى كأس الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل النادي المصري تحدياً جديداً عندما يستضيف نظيره مازيمبي الكونغولي، اليوم الأحد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين بمنافسات الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في نسختها التاسعة عشر، حيث يطمح الفريق البورسعيدي إلى استغلال عامل الأرض والجمهور وانتزاع صدارة المجموعة التي يهيمن عليها بطل الكونغو.

موعد مباراة المصري ومازيمبي

تقام مباراة المصري ومازيمبي على استاد برج العرب بالأسكندرية في تمام السادسة مساء اليوم الأحد.ترتيب مجموعة المصري

ويتصدر مازيمبي الكونغولي المجموعة الثالثة بعدما حقق الفوز على مواطنه أوثو ديو بهدف نظيف، مستهلا مشواره بدور المجموعات بالكونفدرالية الافريقية بانتصار وضعه في الصدارة، بينما تعادل المصري البورسعيدي سلبيا أمام مضيفه القطن الكاميرونى على ملعب ملعب "رومدي أدجيا"، ليحتل المركز الثاني في مجموعته.

صافرة ليبية لمباراة المصري ومازيمبي وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" إدارة مباراة المصرى وضيفه فريق مازيمبى الكونغولى إلى طاقم تحكيم دولى ليبى يقوده حكم الساحة معتز الشلماني، ومعه كل من باسم سيف النصر "مساعد حكم أول" ووحيد الجحاوى "مساعد حكم ثاني"، بالإضافة إلى الحكم الرابع عبد الواحد حرويدة. 5 آلاف مشجع للمصري 5 آلاف مشجع للمصري و تلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطرها من خلاله بموافقة الجهات المعنية على حضور خمسة آلاف مشجع لمباراة مازيمبي، وأكد اتحاد الكرة في خطابة على أن يكون حجز تذاكر المباراة من خلال منظومة تذكرتي وذلك بعد استيفاء كافة اجراءات التسجيل واستخراج بطاقة المشجع والحصول على تذكرة المباراة، علمًا بأن الجهات المعنية تمنع تمامًا دخول المباريات لغير المشجعين الحاصلين على بطاقة المشجع وتذكرة المباراة وفقًا لمنظومة تذكرتي.التشكيل المتوقع للمصري

المصري بالأخضر ومازيمبي بالأبيض

يرتدي المصري القميص الأخضر والشورت الأبيض والجوارب الخضراء ، وسيرتدي حارس المصري اللون البنفسجي، فيما سيرتدي فريق مازيمبي القميص الأبيض المطعم بالأسود والشورت الأسود والجوارب البيضاء وسيرتدي حارسه القميص الأحمر.