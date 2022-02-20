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ريال مدريد يستعيد نغمة الانتصارات من بوابة ألافيس

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المنامة - ياسر ابراهيم -  
عاد إلى سكة الانتصارات بفوزه على ضيفه ديبورتيفو ألافيس بثلاثية نظيفة السبت في المرحلة الخامسة والعشرين من منافسات لكرة القدم.
 
وتناوب على تسجيل أهداف الفريق الملكي كل من ماركو أسينسيو (63) والبرازيلي فينيسيوس جونيور (80) والفرنسي كريم بنزيمة (90+1 من ركلة جزاء).
 
ورفع الميرينغي رصيده إلى 57 نقطة في صدارة الليغا بفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه إشبيلية الذي يحلّ الأحد ضيفاً على إسبانيول.
 
في المقابل تجمّد رصيد ألافيس عند 20 نقطة في المرتبة التاسعة عشرة قبل الأخيرة.
 
وكان ريال مدريد قد تعادل في المرحلة الماضية من الدوري الإسباني مع مستضيفه فياريال دون أهداف قبل أن يسقط على أرض باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف دون رد في ذهاب ثمن نهائي .
 

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