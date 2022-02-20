شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يستأنف تدريباته استعداداً للمقاولون في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف اليوم الأحد، فريق فيوتشر تدريباته استعداداً لمباراته المقبلة مع المقاولون العرب والتي تقام يوم الجمعة المقبلة ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري العام.

وكان فريق فيوتشرقد فاز على نظيره جينيس بأربعة أهداف دون رد بالمباراة الودية التى اقيمت، في إطار استعدادات فيوتشر لمواجهة المقاولون العرب يوم 20 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري العام.

وسجل أهداف فيوتشر ( عمر صلاح ، محمد رضا ، اشرف مجدى ، مصطفى البدرى ) وحرص على ماهر المدير الفنى على الدفع بعدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا فى المباراة الاخيرة أمام البنك الأهلى والتى انتهت بفوز فريقنا بهدفين مقابل لاشئ .

وكان فيوتشر قد فاز على البنك الأهلي بهدفين نظيفين في مباراة الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري العام ليرفع فيوتشر رصيده إلى النقطة 12 في المركز الثامن بعد خوض 9 مباريات فاز خلالهم في 3 مباريات وتعادل في مثلهم وتلقى الهزيمة في 3 لقاءات أخرى.

من جانبه، عقد أحمد شوبير نائب رئيس نادي فيوتشر، جلسة مع لاعبي الفريق لتحفيزهم من أجل مواصلة العروض القوية في الدوري العام، وأكد شوبير خلال جلسته مع اللاعبين على أهمية الفوز في الجولات المقبلة بالدوري من أجل اقتحام المربع الذهبي في جدول الترتيب.

وشدد نائب رئيس فيوتشر، على أهمية التركيز في الجولات المقبلة على وجه التحديد واعتبارها مثل مباريات الكؤوس لأنها ستمهد الطريق إلى الهدف الذي يسعى إليه فيوتشر في الموسم الجاري بمناطحة الكبار في المربع الذهبي.