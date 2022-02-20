شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربيني تتأهل إلى نهائي بطولة واشنطن "أون فاير" للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهلت البطلة المصرية نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش إلى الدور النهائي ببطولة واشنطن "أون فاير" للاسكواش، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 16 إلى 21 فبراير الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 50 ألف دولار.

وفازت نور الشربيني في مباراة الدور نصف النهائي على مواطنتها نور الطيب بنتيجة 3/1 في مباراة استغرقت 42 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 5-11, 12-10, 11-8 .

وكشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" عن التصنيف الجديد للاعبات فى شهر فبراير الجاري، وواصلت نور الشربيني هيمنتها على صدارة التصنيف للشهر السادس عشر على التوالى، منذ اعتلائها صدارة التصنيف فى نوفمبر العام الماضي.

وتأتى نوران جوهر، لاعبة وادي دجلة، فى المركز الثانى بالتصنيف، واحتفظت هانيا الحمامي بالمركز الثالث، والأمريكية أماندا صبحي بالمركز الرابع، واستمرت سلمى هاني في المركز السابع، وروان العربي بالمركز التاسع.