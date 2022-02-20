شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 19 / 2 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 19 / 2 / 2022، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها: الأهلى يستفسر من موسيمانى عن عدم مشاركة ميكيسونى، وكورونا تبعد أحمد زيزو عن لقاء الزمالك أمام ساجرادا الأنجولى.

الزمالك يتعادل سلبيا مع ساجرادا ويحتل المركز الثالث بمجموعته بأبطال أفريقيا

تعادل الزمالك سلبيا مع نظيره ساجرادا الأنجولي في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا، ليفشل الفريق الأبيض في تحقيق الفوز باللقاء الثانى على التوالي بعد التعادل في الجولة الماضية أمام بترو أتلتيكو بهدفين لمثلهما.

الأهلى يستفسر من موسيمانى عن عدم مشاركة ميكيسونى

ينوي مسئولو لجنة التخطيط بالنادى الأهلى مفاتحة بيتسو موسيماني المدير الفني في عدم منح فرصة للموزمبيقي لويس ميكيسوني طوال الفترة الماضية رغم الغيابات الكثيرة التي ضربت صفوف الأهلي خلال الفترة الماضية، وغياب أكثر من لاعب مؤثر في صفوف الفريق الأحمر.

كورونا تبعد أحمد زيزو عن لقاء الزمالك أمام ساجرادا الأنجولى

أعلن الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق، عن إصابة زيزو نجم الزمالك بفيروس كورونا.

تحديد هوية الـ3 فرق المصرية المشاركة فى دورى السوبر الأفريقى

كشف مصدر داخل الاتحاد الافريقي كاف، عن هوية الفرق المصرية المنتظر مشاركتها في بطولة دوري السوبر الأفريقي، المقرر إقامتها خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن تنطلق بطولة دورى السوبر الأفريقى كبطولة مستحدثة تضم 20 فريقًا من كبار الفرق الأفريقية فى شهر سبتمبر لعام 2023 بحسب ما أكده باتريس موتسيبى رئيس الكاف.

موسيمانى يحسم الجدل بشأن عودة بادجى وبواليا لصفوف الأهلى

يرفض الجهاز الفني للنادى الأهلي بيقادة بيتسو موسيماني فكرة عودة السنغالي آليو بادجي المُعار لنادي أميان الفرنسي أو الكونغولي والتر بواليا المُعار لنادي السيليلة القطري.

أحمد دياب يجتمع بمسئولى اتحاد الكرة لتحديد مواعيد مباريات الدورى والكأس

تواجد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، بمقر اتحاد الكرة اليوم وعقد اجتماعا مع عامر حسين عضو اتحاد الكرة ووليد العطار المدير التنفيذى للجبلاية، من أجل مناقشة المواعيد المقترحة لمباريات كأس مصر والدورى خلال الفترة المقبلة.

تأجيل مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز فى دور الـ32 بكأس مصر

أعلن عامر حسين عضو اتحاد الكرة والمشرف على المسابقات، تأجيل مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز والمصرى وسموحة فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر، على أن تقام باقى المباريات فى الفترة من 11 حتى 14 مارس المقبل.