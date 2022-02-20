شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بأنجولا: الزمالك فضّل العودة للقاهرة وعدم السفر إلى المغرب مباشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب محمد صفوت، سفير مصر في أنجولا، عن تمنيه تحقيق الزمالك نتيجة أفضل مما انتهت عليه مباراة الفريق الأبيض ضد ساجرادا الأنجولي في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة دوري إفريقيا، وقال: "أتمنى أن يحدث ذلك في المباريات القادمة".

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورت 2: "الزمالك انتقل للفندق بعد المباراة واللاعبين وتناولوا وجبة العشاء وبدأوا التحرك إلى الفندق لإنهاء الإجراءات الإدارية ويستقلون طائرة العودة إلى القاهرة وعلى وشك مغادرة أنجولا".

تابع: "الزمالك كان لديه خياران وهو السفر مباشرة إلى المغرب استعدادا لمواجهة الوداد المغربي أو العودة للقاهرة، ولكن الزمالك فضل العودة إلى القاهرة".

واختتم: "أتوقع وصول بعثة الزمالك إلى القاهرة صباح غد الأحد".

واصل الزمالك نزيف النقاط في البطولة القارية التي يأمل فيها الجمهور الأبيض في العودة مجددا لترويض اللقب القاري الغائب عن خزائنه منذ 20 عاما، تعادلان في أول جولتين أمام فرق تأتي حظوظها في التأهل في المرتبة التالية للزمالك عقّد من مسألة تتويج الفارس الأبيض باللقب القاري هذا الموسم، إذ إن الاهتمام حاليا ينصب حول التأهل أولا ثم التركيز فيما هو لاحق.

وتعادل الزمالك سلبيا مع نظيره ساجرادا الأنجولي في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ليفشل الفريق الأبيض في تحقيق الفوز باللقاء الثانى على التوالي بعد التعادل في الجولة الماضية أمام بترو أتلتيكو بهدفين لمثلهما.