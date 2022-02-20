شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق لمرتضى منصور بعد تعادل الزمالك وساجرادا الأنجولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، إنه لن يتحدث عن مواجهة الفريق الأبيض أمام ساجرادا الأنجولى التى انتهت بالتعادل السلبي اليوم.

ونشر رئيس الزمالك بيانا على صفحته قائلا: "جمهور الزمالك العظيم لن نتحدث عن مباراة اليوم أو عن أي شيء يخص فريق الكرة قبل صافرة الحكم عقب نهاية مباراة الزمالك والوداد المغربي الأسبوع القادم".

وأضاف: "المطلوب الآن أن نكون كلنا خلف فريقنا وأولادنا والحساب مؤجل، ولكنه قادم بإذن الله، الرجاء الهدوء لأن القرارات الانفعالية في الوقت الحالي ليست حلًا وليست في مصلحة الفريق".