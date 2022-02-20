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شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق لمرتضى منصور بعد تعادل الزمالك وساجرادا الأنجولى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، إنه لن يتحدث عن مواجهة الفريق الأبيض أمام ساجرادا الأنجولى التى انتهت بالتعادل السلبي اليوم.
ونشر رئيس الزمالك بيانا على صفحته قائلا: "جمهور الزمالك العظيم لن نتحدث عن مباراة اليوم أو عن أي شيء يخص فريق الكرة قبل صافرة الحكم عقب نهاية مباراة الزمالك والوداد المغربي الأسبوع القادم".
وأضاف: "المطلوب الآن أن نكون كلنا خلف فريقنا وأولادنا والحساب مؤجل، ولكنه قادم بإذن الله، الرجاء الهدوء لأن القرارات الانفعالية في الوقت الحالي ليست حلًا وليست في مصلحة الفريق".
وتعادل الزمالك سلبيا مع نظيره ساجرادا الأنجولي في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري ابطال أفريقيا، ليفشل الفريق الأبيض في تحقيق الفوز باللقاء الثانى على التوالي بعد التعادل في الجولة الماضية أمام بترو أتلتيكو بهدفين لمثلهما.
بهذه النتيجة احتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد نقطتين حصدهما من التعادل في مباراتين أمام بترو أتلتيكو وساجرادا بينما جاء في الصدارة بترو أتلتيكو برصيد 4 نقاط والوداد المغربى في المركز الثانى برصيد ثلاث نقاط، بينما تذيل ساجرادا المجموعة برصيد نقطة وحيدة.
دخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمى : محمد أبو جبل، في الدفاع: حمزة المثلوثي ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح، خط الوسط: إمام عاشور ومحمد عبد الغني ويوسف أوباما ومحمود عبد الرازق شيكابالا ورزاق سيسيه، خط الهجوم: سيف الجزيري.