شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يتدرب منفردا ويحتاج شهرا للعودة لتدريبات "سيراميكا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات صالح جمعة، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، قريبا من العودة للتدريبات الجماعية، حيث يخوض اللاعب تدريبات منفردة تحت إشراف أخصائى التأهيل بالنادى ويحتاج شهرا للعودة مجددا للمران الجماعى.

وأصيب صالح جمعة بقطع فى وتر أكيليس خلال مباراة ودية خاضها سيراميكا أمام طلائع الجيش.

وكان صالح جمعة قد أكد من قبل أن الإصابة التي تعرض لها في الفترة الأخيرة ساهمت في تغيير مصير حياته الكروية بشكل كبير في الفترة المقبلة.

وقال صالح جمعة، فى تصريحات تليفزيونية: "إن موقف إدارة سيراميكا معى بشأن التجديد، أدى إلى تغيير طريقة تفكيري من أجل العودة إلى مستواى مرة أخرى، وأعمل على نفسى في الفترة المقبلة"، لافتًا إلى أنه لديه خطة كبيرة في الفترة المقبلة أن ينتقل إلى ناد كبير.

وأضاف أن الاستقرار داخل القلعة الحمراء هو السبب وراء اختيار انتقاله له عندما كان لاعبًا في صفوف فريق إنبي، وقال: "وكنت أمتلك عرضا من الأهلي والزمالك وقتها"، لافتًا إلى أن الاستقرار داخل القلعة الحمراء أكثر من القلعة البيضاء.

وأكد أنه كان يسعى للاستمرار داخل القلعة الحمراء، خصوصًا في ظل حالة الاستقرار التي يتمتع بها الفريق والتي تجعله دائما ينافس على البطولات.

واختتم نجم سيراميكا: "بعد الطريقة التي تعاملت معي بها إدارة سيراميكا خلال فترة إصابتي، أتمني أن أعود أقوى وأرد لهم كل ما فعلوه معى".