الاتحاد يخوض جولات الحسم دون حجازي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل فريق الاتحاد أمس محترفه المصري الدولي أحمد حجازي بعد أن قدم من رحلة إلى ألمانيا خضع خلالها لكشوفات طبية مكثفة.

وكان حجازي أصيب في العضلة الضامة خلال مباراة المنتخب المصري أمام نظيره المغربي ببطولة كأس أمم أفريقيا نهاية يناير الماضي، حيث لم يستطع تكملة المباراة التي جرت ضمن الدور ربع النهائي.

وأثبت التشخيص إصابة اللاعب بتمزق في أوتار العضلة الضامة مما استدعى سفره إلى ألمانيا لتلقي العلاج.

ومن المقرر أن يعرض حجازي تقاريره الطبية للجهاز الطبي بالفريق الأول بنادي الاتحاد لتنسيق خطة تأهيله خلال الفترة المقبلة وموعد عودته للمشاركة في المباريات.

وفي حالة استمرار غياب حجازي حتى منتصف مارس المقبل حسب تأكيدات بعض المصادر، فإن ذلك يعني غيابه عن مباريات مؤثرة وحاسمة في مشوار الفريق بالدوري، خاصة وأن هذه الفترة تشهد مواجهات قوية أمام الأهلي والهلال والشباب.

ميدانيا بدأ المدير الفني كوزمين كونترا الإعداد الفعلي لمواجهة فريق التعاون تأهبا لمواجهته مساء الاثنين ضمن دور الثمانية من كأس خادم الحرمين الشريفين في بريدة بعد أن تعادل 1/1 معه قبل أيام في إطار الجولة الـ21 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

من جهة أخرى أعلن برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم بوزارة الرياضة الجمعة توقيع اللاعبين باسل الحضيف والمؤيد مني عقدي احتراف مع نادي دينامو زغرب الكرواتي إلى نهاية الموسم الحالي مع خيار التجديد لموسم إضافي.

وأعير المدافع الحضيف لدينامو زغرب الكرواتي من نادي الاتحاد، وهو المركز نفسه الذي يشغله زميله المؤيد مني القادم من نادي التهامي.

يذكر أن دينامو زغرب الكرواتي أكبر وأكثر أندية كرواتيا تتويجا بالألقاب، حيث فاز ببطولة الدوري المحلي 22 مرة والكأس المحلية 16 مرة وكأس المعارض الأوروبية 1967 ووصيف أبطال الكؤوس الأوروبية 1961.

مواجهات يتوقع غياب حجازي عنها

21 فبراير الاتحاد والتعاون بدور الثمانية لكأس خادم الحرمين

26 فبراير الاتحاد والأهلي بالجولة الـ22 للدوري

3 مارس الاتحاد وضمك بالجولة الـ23

8 مارس الاتحاد والهلال (مؤجلة من الجولة الـ12)

13 مارس الاتحاد والشباب بالجولة الـ 24