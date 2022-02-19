شكرا لقرائتكم خبر 16 حكما بينهم «ندى» ينالون الشارة الدولية للكاراتيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نجح 16 حكما سعوديا في الحصول على الشارة الدولية للكاراتيه بينهم ندى المشاط، كأول سيدة تنال الشارة الدولية بتاريخ اللعبة في السعودية بعد اجتيازها اختبارات الاتحاد الدولي للكاراتيه.

ويعد هذا الرقم أكبر عدد حكام في تاريخ رياضة الكاراتيه السعودية، وذلك بعد اجتيازهم دورة الحكام الدولية في الكاتا والكومتيه، والمقامة في إمارة الفجيرة على هامش فعاليات بطولة الدوري العالمي للكاراتيه، والتي أقامها الاتحاد الدولي للكاراتيه (WKF) بحضور رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه أنطونيو أسبينوس ورئيس الاتحاد الآسيوي للعبة ناصر الرزوقي.

كما شهد المنجز التاريخي دخول الحكمة السعودية ندى المشاط كأول سيدة تنال الشارة الدولية بتاريخ اللعبة في السعودية بعد اجتيازها اختبارات الاتحاد الدولي للكاراتيه.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه مشرف الشهري أن قاعدة الحكام السعوديين الدولية تجسد قوة وتماسك اللعبة محليا بكافة عناصرها، مهنئا جميع الحكام على نيلهم الشارة الدولية ومثنيا على نجاحاتهم الوطنية في المحافل العالمية.

كما هنأ الشهري الحكمة الدولية ندى المشاط على نيلها الشارة العالمية كأول سعودية تجتاز الاختبارات الدولية، منوها أن المسار التصاعدي لتوسيع قاعدة المشاركات النسائية يتواصل بخطط منظمة بالتزامن مع الإعداد الأمثل لكافة الكوادر عبر برامج محلية مكثفة.

الحكام الـ16 الحاصلون على الشارة الدولية:

