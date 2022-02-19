16 حكما بينهم «ندى» ينالون الشارة الدولية للكاراتيه

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ويعد هذا الرقم أكبر عدد حكام في تاريخ رياضة الكاراتيه السعودية، وذلك بعد اجتيازهم دورة الحكام الدولية في الكاتا والكومتيه، والمقامة في إمارة الفجيرة على هامش فعاليات بطولة الدوري العالمي للكاراتيه، والتي أقامها الاتحاد الدولي للكاراتيه (WKF) بحضور رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه أنطونيو أسبينوس ورئيس الاتحاد الآسيوي للعبة ناصر الرزوقي.
كما شهد المنجز التاريخي دخول الحكمة السعودية ندى المشاط كأول سيدة تنال الشارة الدولية بتاريخ اللعبة في السعودية بعد اجتيازها اختبارات الاتحاد الدولي للكاراتيه.
وأكد رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه مشرف الشهري أن قاعدة الحكام السعوديين الدولية تجسد قوة وتماسك اللعبة محليا بكافة عناصرها، مهنئا جميع الحكام على نيلهم الشارة الدولية ومثنيا على نجاحاتهم الوطنية في المحافل العالمية.
كما هنأ الشهري الحكمة الدولية ندى المشاط على نيلها الشارة العالمية كأول سعودية تجتاز الاختبارات الدولية، منوها أن المسار التصاعدي لتوسيع قاعدة المشاركات النسائية يتواصل بخطط منظمة بالتزامن مع الإعداد الأمثل لكافة الكوادر عبر برامج محلية مكثفة.
الحكام الـ16 الحاصلون على الشارة الدولية:
- محمد العواجي
- عثمان الحكمي
- مبارك آل حجاج
- عبدالله عريمط العتيبي
- علي الغامدي
- تركي عسيري
- حسين جومان
- علي النجمي
- معافا جومان
- خليل حمدي
- علي حمدي
- سعيد الغامدي
- أحمد المالكي
- إبراهيم الشهري
- فلاح المجادعة
- ندى المشاط
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