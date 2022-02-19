ديربي عسير.. ضمك يواصل جلد أبها

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تقدم أبها أولا عن طريق أوروس ماتيتش في الدقيقة 15 إلا أن ضمك عادل في الدقيقة 30 عبر ضربة جزاء سددها إيميليو زيلايا، لكن أبها نجح في إنهاء الشوط الأول متقدما بإضافته الهدف الثاني عن طريق بلال العيفة في الدقيقة 43.
وفي الشوط الثاني، أدرك ضمك التعادل سريعا بهدف العربي هلال سوداني في الدقيقة 51، ثم أضاف له سيرجيو فيتور هدف الترجيح في الدقيقة 67.
وبهذا الانتصار يكون ضمك قد حقق الفوز الرابع على التوالي في لقاءات الديربي أمام أبها خلال دوري المحترفين، حيث تواجه الفريقان في 6 لقاءات بالدوري، 4 مواجهات منها انتهت بفوز ضمك بينما حقق أبها فوزا وحيدا مقابل لقاء انتهى بالتعادل.
وحافظ ضمك على مركزه الخامس بعد أن كان مهددا بفقدانه من خصمه أبها، حيث وسع الفارق بينه وبين أبها إلى 5 نقاط بعد وصوله إلى النقطة 33 بينما استقر أبها عند النقطة الـ28.
كما صالح ضمك جماهيره بعودته مجددا إلى سكة الانتصارات بعد أن غابت عنه في آخر 3 جولات، حيث كان قد تعادل مع الأهلي وخسر الجولتين الماضيتين أمام الفيصلي والشباب.
على الطرف الآخر عاد أبها للخسائر بعد أن فاز في لقاء الجولة الماضية أمام الحزم، وكان قبلها خسر أمام الاتحاد، كما أنه فرط في فرصة خطف المركز الخامس من ضمك.
فوائد ضمك من الفوز:
- حقق الفوز الرابع على التوالي في الديربي
- وسع الفارق بينه وبين أبها إلى 5 نقاط
- حافظ على المركز الخامس وحرم أبها من خطفه
- منع أبها من تقليص فارق الانتصارات، حيث تواجها 6 مرات بالدوري، فاز ضمك 4 مقابل فوز وحيد لأبها وتعادل وحيد.
- عاد لنغمة الانتصارات بعد غيابها عنه في الجولات الثلاث الماضية.
- رفع ضمك رصيده إلى 33 نقطة وجمد رصيد أبها عند 28 نقطة
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