نيوكاسل يواصل صحوته بتعادل مثير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل نيوكاسل صحوته في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بتعادله 1 / 1 مع مضيفه ويستهام أمس في المرحلة الـ26 من المسابقة.

وحافظ نيوكاسل على سجله خاليا من الهزائم للمباراة السادسة على التوالي علما بأنه التعادل الثالث له مقابل 3 انتصارات في هذه المباراة.

وجاء الهدفان في الشوط الأول حيث تقدم ويستهام بهدف سجله كريج داوسون في الدقيقة 32 وتعادل جوزيف ويلوك للضيوف في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع لهذا الشوط.