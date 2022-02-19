نجل ويا يتمنى ميلان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعرب مهاجم ليل الفرنسي، تيموثي ويا عن أمله في اللعب لميلان الإيطالي في المستقبل نظرا لكونه جزءا من تاريخ عائلته.

وقضى جورج ويا والد تيموثي 5 مواسم في صفوف ميلان في تسعينيات القرن الماضي وأسهم في فوزه بلقبين في الدوري الإيطالي، كما أصبح اللاعب الأفريقي الوحيد الذي توج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

وقال تيموثي (21 عاما) المهاجم الأمريكي من أصل ليبيري لصحيفة «لا جازيتا ديللو سبورت» أمس «بالتأكيد أركز على مسيرتي مع ليل، لكن طموحي دائما أن ألعب مع ناد كبير مثل ميلان، كونه جزءا من تاريخ عائلتي».

وأضاف «والدي لم يتحدث في الأمر بشكل صريح، لكن عندما كنت طفلا كانت هناك فكرة اللعب بقطاع الناشئين في ميلان».