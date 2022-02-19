شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يكشف موعد الإعلان عن المدير الفني الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وجه المهندس يحيي الكومي، رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي، الشكر إلى جماهير النادي في كل مكان، على مساندتهم ومؤازرتهم للمجلس والفريق الأول خلال الفترة الأخيرة، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الدراويش ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وقال إنه ومجلسه في اجتماع دائم لحين اختيار جهاز فني جديد تكون لديه القدرة على تحمل المسئولية، وانتشال الفريق من أزمته الحالية التي لا تليق باسمه وشعبيته الكبيرة.

وأشار رئيس النادي الإسماعيلي، إلى أن هناك مفاوضات جادة مع عدد من المدربين المطروحين على مائدة مجلس الإدارة، على أن يتم الإعلان عن المدرب الجديد فور الاستقرار على الاسم الأنسب لقيادة الفريق.

وأوضح أن يوم الإثنين المقبل سيكون موعدًا للإعلان رسميا عن الجهاز الفني الجديد للفريق، لتولي المهمة قبل لقاء الجونة المقبل بالمسابقة المحلية.