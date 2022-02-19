شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس المصري يؤازر اللاعبين والجهاز الفني قبل مواجهة مازيمبي بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد عاطف مبروك نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري والمشرف على الفريق الأول، ومعه الأستاذ حسن ناصف عضو مجلس الإدارة، اجتماعًا مع لاعبي الفريق الأول وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ومسئولي المهمات وذلك بحضور معين الشعباني المدير الفني للفريق والكابتن كريم ذكري مدير الكرة.

وخلال الاجتماع الذي عُقد بمقر إقامة الفريق بأحد فنادق برج العرب، نقل عاطف مبروك وحسن ناصف إلى الجميع تحيات سمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادي وكافة أعضاء مجلس الإدارة، مؤكدين ثقة الجميع داخل النادي المصري في قدرة الجهاز الفني بقيادة الكابتن معين الشعباني على قيادة اللاعبين لتحقيق الفوز في المباريات المقبلة للفريق والتي يستهلها بملاقاة مازيمبي في مباراة الغد، كما طالب الأستاذ عاطف مبروك والاستاذ حسن ناصف لاعبي الفريق ببذل قصارى الجهد في مباراة الغد وتحقيق نتيجة إيجابية تسهم في تحقيق طموحات جماهير المصري التي ستزحف خلف فريقها لمئات الكيلومترات.

من جهتهم أكد لاعبو المصري عزمهم تحقيق إيجابية في مباراة الغد، معربين عن سعادتهم بالمؤازرة الهائلة من الجميع داخل وخارج النادي المصري من أجل تحقيق طموحات جماهير المصري العظيمة.

واختتم فريق المصري البورسعيدي، تدريباته فى معسكره ببرج العرب، استعدادًا لمواجهة نظيره مازيمبي والمقرر إقامتها في السادسة مساء الأحد المقبل على ستاد برج العرب بالأسكندرية، حيث يضع معين الشعباني المدير الفني للفريق خطة إسقاط بطل الكونغو واقتناص صدارة المجموعة، وكان مازيمبي الكونغولي حقق فوزًا مهمًّا على مواطنه أوثو ديو بهدف نظيف، مستهلا مشواره بدور المجموعات بالكونفدرالية الافريقية بانتصار وضعه في الصدارة، بعد تعادل المصري البورسعيدي سلبيا أمام مضيفه القطن الكاميرونى على ملعب ملعب "رومدي أدجيا".