شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم السبت 19 / 2 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم السبت 19 / 2 / 2022، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها، كورونا تبعد أحمد زيزو عن لقاء الزمالك أمام ساجرادا الأنجولى، والزمالك يتعادل سلبيا مع ساجرادا ويحتل المركز الثالث بمجموعته بأبطال أفريقيا.

الزمالك يتعادل سلبيا مع ساجرادا ويحتل المركز الثالث بمجموعته بأبطال أفريقيا

تعادل الزمالك سلبيا مع نظيره ساجرادا الأنجولي في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ليفشل الفريق الأبيض في تحقيق الفوز باللقاء الثانى على التوالي بعد التعادل في الجولة الماضية أمام بترو أتلتيكو بهدفين لمثلهما.

كورونا تبعد أحمد زيزو عن لقاء الزمالك أمام ساجرادا الأنجولى

أعلن الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق، عن إصابة زيزو نجم الزمالك بفيروس كورونا.

تحديد هوية الـ3 فرق المصرية المشاركة فى دورى السوبر الأفريقى

كشف مصدر داخل الاتحاد الافريقي كاف، عن هوية الفرق المصرية المنتظر مشاركتها في بطولة دوري السوبر الأفريقي، المقرر إقامتها خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن تنطلق بطولة دورى السوبر الأفريقى كبطولة مستحدثة تضم 20 فريقًا من كبار الفرق الأفريقية فى شهر سبتمبر لعام 2023 بحسب ما أكده باتريس موتسيبى رئيس الكاف.

تأجيل مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز فى دور الـ32 بكأس مصر

أعلن عامر حسين عضو اتحاد الكرة والمشرف على المسابقات، تأجيل مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز والمصرى وسموحة فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر، على أن تقام باقى المباريات فى الفترة من 11 حتى 14 مارس المقبل.

الزمالك يواجه الداخلية فى دور الـ32 بكأس مصر.. فيديو