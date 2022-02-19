شكرا لقرائتكم خبر عن شابات اليد يبدأن مشوار البطولة الأفريقية بالفوز على زامبيا 47/18 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب شابات كرة اليد مواليد 2002 مشواره الأفريقى بالفوز على زامبيا بنتيجة 47/18 فى أول مواجهاته بالمجموعة الأولى ببطولة أفريقيا للشابات فى نسختها الـ28 لكرة اليد والتى تستضيفها غينيا فى الفترة من 17 إلى 26 فبراير 2022.

وكانت آخر استعدادات منتخبنا الوطنى للشابات لهذه البطولة باقامة معسكر تدريبى فى بولندا فى الفترة من 3 الى 10 فبراير الجارى تخلل المعسكر خوض بعض المباريات الودية مع الفرق البولندية.

يترأس بعثة منتخبنا الوطنى المصرى للشابات مواليد 2002 فى البطولة عبده عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد والمشرف على المنتخبات الوطنية المصرية للإناث.

يضم جهاز منتخب الشابات، رامى عبد اللطيف مدير فنى - وليد أبو العطا مدرب عام - أبو بكر صلاح الدين مدرب حراس مرمى - محمد سليمان محلل أداء فنى - إيمان مرجان مدير إدارى - دكتورة منة الله بدوى.