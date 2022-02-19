شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 19 / 2 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 19 / 2 / 2022، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها، الأهلى يستفسر من موسيمانى عن عدم مشاركة ميكيسونى، وكورونا تبعد أحمد زيزو عن لقاء الزمالك أمام ساجرادا الأنجولى.

الزمالك يتعادل سلبيا مع ساجرادا ويحتل المركز الثالث بمجموعته بأبطال أفريقيا

الأهلى يستفسر من موسيمانى عن عدم مشاركة ميكيسونى

كورونا تبعد أحمد زيزو عن لقاء الزمالك أمام ساجرادا الأنجولى

تحديد هوية الـ3 فرق المصرية المشاركة فى دورى السوبر الأفريقى

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تأجيل مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز فى دور الـ32 بكأس مصر