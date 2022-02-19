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حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 19 / 2 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 19 / 2 / 2022، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها، الأهلى يستفسر من موسيمانى عن عدم مشاركة ميكيسونى، وكورونا تبعد أحمد زيزو عن لقاء الزمالك أمام ساجرادا الأنجولى.

الزمالك يتعادل سلبيا مع ساجرادا ويحتل المركز الثالث بمجموعته بأبطال أفريقيا

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الأهلى يستفسر من موسيمانى عن عدم مشاركة ميكيسونى

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تبعد أحمد زيزو عن لقاء الزمالك أمام ساجرادا الأنجولى

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تحديد هوية الـ3 فرق المصرية المشاركة فى دورى السوبر الأفريقى

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موسيمانى يحسم الجدل بشأن عودة بادجى وبواليا لصفوف الأهلى

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أحمد دياب يجتمع بمسئولى اتحاد الكرة لتحديد مواعيد مباريات الدورى والكأس

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تأجيل مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز فى دور الـ32 بكأس مصر

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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