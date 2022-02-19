شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: خبرات الحكم كاميلي تعبر بنجاح لقاء ساجرادا والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساجرادا * الزمالك

المسابقة : الجولة الثانية المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا

الملعب : 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا

نتيجة المباراة : التعادل بدون أهداف

حكم المباراة : برنارد كاميلي (سيشل)

ميزان التقييم لطاقم للحكم:

القرارات الفنية والسيطرة علي المباراة : في مباراة من المباريات المتوسطة المستوى من الناحية التحكيمية نجح الحكم في العبور بها بأقل الأخطاء التحكيمية نتيجة الخبرات الكبيرة للحكم صاحب الـ47 عاما، وكانت قراراته التحكيمية جيدة خاصة داخل مناطق الجزاء وكانت أبرز الحالات كالتالي:

الحالة الأولى : في الدقيقة 59 مطالبة من لاعبي ساجرادا بركلة جزاء نتيجة مخالفة لمس الكرة باليد من مدافع الزمالك محمود الونش الحكم قريب ويشير باستمرار اللعب لعدم وجود المخالفة بسبب اصطدام الكرة في اليد التي كانت في وضع طبيعي.

الحالة الثانية : في الدقيقة 68 مطالبة من لاعبي الزمالك بركلة جزاء لصالح اللاعب فتوح الحكم يشير باستمرار اللعب نتيجة التنافس العادل بين اللاعبين والقرار صحيح نتيجة السقوط الطبيعي للاعب الزمالك فتوح.

طاقم التحكيم بالكامل كانت قرارتهم صحيحة، وكان التعاون بينهم نموذجيا، على الرغم من عدم وجود تقنية الفيديو.