شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الإسماعيلي يؤجل اجتماعه لاختيار المدير الفني الجديد للغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة النادي الاسماعيلي تأجيل اجتماعه، الذي كان مقررا له اليوم ليقام غدا الأحد، وذلك لمناقشة ملف المدير الفني الجديد لفريق الكرة.

واستقر مجلس إدارة الإسماعيلى على تعيين حمد إبراهيم المدرب العام لنادى بيراميدز ونجم القلعة الصفراء الأسبق مديرا فنيا للدراويش خلفا للأرجنتينى خوان براون، الذى رحل عن منصبه عقب الخسارة من بيراميدز، ويعقد مجلس إدارة الإسماعيلى اجتماعا اليوم لوضع الرتوش الاخيرة على التعاقد مع حمد إبراهيم، حيث يترك المجلس للمدرب حرية اختيار جهازه المعاون بالكامل، فيما تم الاستقرار على تعيين القيصر حسنى عبد ربه رئيساً لجهاز الكرة بالنادى الأصفر.

قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، تكليف أشرف خضر ومحمد حمص بقيادة تدريبات الفريق يومى الجمعة والسبت، لحين إعلان التعاقد مع الجهاز الفني الجديد الأحد المقبل.

وقرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي إيقاف مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بجانب توقيع عقوبة مالية؛ بسبب سوء نتائج الفريق خلال الآونة الأخيرة ضمن منافسات الدوري العام.

يأتي هذا القرار لإرساء مبدأ الثواب والعقاب داخل الفريق، خاصة أن إدارة النادى حرصت على تقديم كل الدعم للاعبين، بعد التأهل إلى نصف نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة، بالإضافة إلى رصد مكافأة مضاعفة لتحسين نتائج الدراويش خلال المسابقة المحلية.