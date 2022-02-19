هدية لليفربول.. توتنهام يقتل مان سيتي وسط جماهير في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

فاز توتنهام على مضيفه مانشستر سيتي بنتيجة 3-2 خلال المباراة التي أقيمت اليوم السبت ضمن الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" على ستاد الاتحاد.

وعرقل توتنهام الانطلاقة الرائعة لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم وألحق به الهزيمة الثالثة في المسابقة لكنها الأولى منذ خسارة الفريق صفر / 2 أمام ضيفه كريستال بالاس على نفس الملعب في 30 أكتوبر الماضي، ليمنح ليفربول هدية وفرصة لتقليص الفارق إلى 3 نقاط فقط عند تساوي الناديين في عدد المباريات الملعوبة.

وكرر توتنهام فوزه على مان سيتي الذي تحقق في الدور الأول من البطولة بنتيجة 1-0 على ملعبه في وايت هارت لين.

ورفع توتنهام رصيده إلى 39 نقطة ليتقدم إلى المركز السابع بفارق نقطتين أمام وولفرهامبتون حيث حقق الفوز اليوم بعد ثلاث هزائم متتالية.

وتجمد رصيد مانشستر سيتي عند 63 نقطة في صدارة جدول المسابقة علما بأنها الهزيمة الأولى للفريق في المسابقة بعد 15 مباراة حافقظ فيها على سجله خاليا من الهزائم بالمسابقة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل 1 -1 حيث بادر توتنهام بهز الشباك عن طريق ديان كولوسيفسكي في الدقيقة الرابعة ، وتعادل الألماني إلكاي جيوندوجان لمانشستر سيتي في الدقيقة 33 .

وفي الشوط الثاني، تقدم هاري كين مجددا لتوتنهام في الدقيقة 59 ، وتعادل البديل الجزائري رياض محرز لمانشستر سيتي من ضربة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع ولكن كين سجل هدف الفوز لتوتنهام في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.