مصدر لمصراوي: حمد إبراهيم مديرًا فنيا للإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

أكد مصدر داخل الإسماعيلي، أن إدارة النادي توصلت إلى اتفاق مع حمد إبراهيم لتولي تدريب الفريق خلفا للمدرب خوان براون.

وقال المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه في تصريحات خاصة لمصراوي، إن حمد إبراهيم سيتولي تدريب الإسماعيلي والإعلان خلال ساعات.

وأضاف، أن الإسماعيلي توصل لاتفاق نهائي مع حمد إبراهيم لتولي القيادة الفنية خلفا لخوان براون، بعدما حصل على الضوء الأخضر للرحيل من إدارة بيراميدز .

وأوضح، أن الاتفاق جاء بعد موافقة إدارة بيراميدز برحيل إبراهيم حرصا على العلاقة مع الإسماعيلي، مؤكدًا أن التوقيع الرسمي عقب عودته من زامبيا.

وقبل أيام، أعلن يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي، إنهاء النادي تعاقده مع خوان براون المدير الفني للفريق، بسبب سوء النتائج.

وحصد الإسماعيلي 3 نقاط من 9 مباريات، حيث يقبع في المركز قبل الأخير بجدول الدوري.